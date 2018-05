Les déchets en plastique ne trouvent plus preneurs

Depuis début 2018, la Chine refuse de rapatrier sur son territoire les déchets en plastique du monde entier. Et depuis six mois, les entreprises sont submergées. Devenus invendables, les déchets en plastique stagnent dans les entrepôts et s'accumulent de jour en jour. Comment les entreprises comptent-elles faire face à la situation ?



