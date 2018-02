Les deux tiers des seniors sont encore au travail à 60 ans !

Suite à une réforme de 2010, la retraite de 60 ans est relevée à 62 ans. Ainsi, l'âge de départ, en moyenne, est de 61 ans et 10 mois pour les hommes et 62 ans et un mois pour les femmes. Mais le rapport s'est ensuite renversé, car en 2010, deux seniors sur trois 3 partaient à la retraite. Par ailleurs, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales a instaurée qu'il faudra réaliser 43 ans de cotisations au lieu des 41 ans et demi pour pouvoir toucher la totalité de sa retraite.



Ce vendredi 16 février 2018, Claire Fournier, dans sa chronique "Le chiffre éco", se penche sur l'âge de départ à la retraite. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 16/02 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.