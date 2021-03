"Les femmes ne veulent plus seulement l'égalité, elles veulent définir leurs critères de réussite"

Après dix ans dans plusieurs cabinets d'avocats d'affaire, Céline Alix a tout plaqué pour lancer sa propre activité. Un projet entrepreneurial né de l'usure du temps, face à un monde du travail aux critères de réussite un peu datés, et très masculins. Dans "Merci, mais non merci" (Éditions Payot), elle restitue une cinquantaine d'interviews avec des femmes qui elles aussi ont un jour claqué la porte d'entreprises qui ne leur correspondaient plus.

Céline Alix : Parce qu'avec le temps, le succès qu'on nous promet, on est nombreuses à s'apercevoir que l'on n'en veut pas. Dans mon cas, j'avais la chance d'être dans de grands cabinets d'avocats, dans une profession très féminine, mais avec un gros bémol : vous vous apercevez rapidement que si 83% des avocats sont des avocates, seuls 17% des associés des cabinets sont des femmes. Les hommes y tiennent le pouvoir, et surtout, ce sont eux qui en ont inventé les critères de réussite et la culture, tous ces codes créés il y a 50 ou 60 ans, les horaires à rallonge, la culture du présentéisme qui fait que partir à l'heure est mal vu... En fait, ce que j'ai découvert, c'est que les femmes peuvent aujourd'hui accéder à tous les postes anciennement réservés aux hommes, mais qu'une fois qu'elles y sont, elles découvrent que ce n'est pas le modèle de réussite qu'elles attendaient, elles arrivent dans un monde qu'elles n'ont pas contribué à créer.

Leurs critères de réussite sont si différents ?

Oui, pour moi elles ne veulent plus seulement l'égalité, en fait elles veulent définir le monde dans lequel elles vivent, et pour beaucoup, les critères de la réussite, c'est de réussir toute leur vie, pas juste leur vie professionnelle. Et aujourd'hui elles n'ont pas peur de dire qu'il y a autre chose que le boulot dans leur vie, elles n'ont plus envie de faire semblant de n'avoir ni vie personnelle ni enfants. À l'heure de la connexion permanente ça devient compliqué d'imposer des horaires à rallonge au bureau. Et puis il y a les choses que nombre de femmes détestent, tout ce qui est politique, les petites magouilles, les renvois d'ascenseur...

... des trucs de mecs ?

Oui, mais surtout des choses d'un autre âge, et on le voit bien, ces aspirations sont largement celles des jeunes générations, hommes et femmes confondus. En fait, s'il fallait mettre le doigt sur un phénomène, c'est que tout cela est révélateur de codes professionnels périmés. Mais la pandémie aura au moins eu le mérite de nous faire gagner dix ans sur le télétravail, sur l'autonomie, sur la porosité du personnel et du professionnel, et comment jongler avec les deux si on en a envie, là les gens ont pu vivre au quotidien ce que c'était de mélanger ses deux vies.