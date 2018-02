Les fortunes chinoises s'arrachent les vignobles bordelais

Tous les ans, 74 millions de bouteilles de Bordeaux partent en Chine. Preuve que les Chinois s'intéressent de plus en plus aux vins français. Et pour se fournir directement à la source, de grandes fortunes vont jusqu'à investir dans des domaines viticoles. Autour de Bordeaux, 130 domaines sont désormais chinois. Toutefois, certains d'entre eux sont mal gérés et aboutissent parfois à des licenciements de personnel. Quoi qu'il en soit, la Chine constitue un marché important pour le Bordelais : 30% de la production s'y sont écoulés en 2017.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/02/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.