Les frais bancaires plafonnés pour les plus modestes ? "Ce ne serait qu'une rustine"

Un Français sur quatre est à découvert une fois par mois, et 6 sur 10 une fois par an, selon une étude de UFC Que Choisir. L’association de consommateurs évalue que ces frais bancaires rapportent entre 4 et 10 milliards d'euros aux banques, soit environ 30% de leur chiffre d’affaires. Les premiers concernés sont les usagers les plus modestes, dont les salaires sont de moins de 1500 euros par mois. Et ils représentent environ 10% des titulaires de comptes bancaires.





Ces utilisateurs plus "vulnérables" sont prélevés en moyenne de 300 euros par an. C'est dix fois plus que pour un usager moyen. "C’est un mécanisme de solidarité inversée : les consommateurs les plus fragiles sont les plus touchés", nous explique Matthieu Robin, chargé de mission sur le secteur financier à l’UFC Que Choisir. "La proposition de protéger la population fragile n’est qu’une rustine", ajoute Serge Maître. "On n'a toujours pas de réponse globale à ce problème".