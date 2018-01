Les hôtels ruraux cherchent clientèle désespérément

C'est l'une des nombreuses illustrations de la désertification des campagnes. Les hôtels, eux aussi, disparaissent en zone rurale. Des centaines d'établissements ont fermé en 2017. Et ce déclin a plutôt tendance à s'amplifier. Car depuis dix ans, le nombre d'hôtels en France ne cesse de diminuer.



