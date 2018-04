Les industriels de l'agroalimentaire, victimes de la grève à la SNCF

Alors que les cheminots entament leur dixième jour de grève, les négociations avec le gouvernement sont au point mort. Face à l'absence de trains de fret, les coopératives doivent utiliser des camions pour assurer la livraison de leurs marchandises. En effet, il faut compter 45 camions pour remplacer un train de céréales. Or, le transport par la route coûte beaucoup plus cher que le fret ferroviaire. De plus, il est difficile de trouver des camions disponibles.



