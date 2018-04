Les marchés alimentaires de France en 10 chiffres

Considéré comme la plus ancienne forme de commercialisation, le commerce non sédentaire attire toujours autant de chalands désireux de consommer mieux ou local. Preuve en est, une centaine de nouveaux marchés verrait le jour chaque année dans l’Hexagone, sous l’impulsion de collectivités qui misent sur leurs atouts pour redynamiser leurs centres-villes. Si les statistiques nationales sur le sujet manquent, une enquête réalisée par Obea pour la Confédération Générale de l'Alimentation en Détail, et parue en septembre 2016*, est venue y remédier partiellement. Combien de communes comptent au moins un marché alimentaire ? Combien d'entreprises oeuvrent au milieu des étals de plein air chaque semaine ? Quelle est la part du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ? Focus sur dix chiffres qui éclairent sur le profil socio-économique des marchés alimentaires de plein vent français.