Les prestations sociales représentent 34% du PIB français

Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, estime qu'il existe trop d'aides sociales dans le pays. En effet, l'ensemble des prestations sociales représente 746 milliards d'euros sur une année, soit 34% du PIB. Un record européen et mondial. Quels sont les grands types d'aides sociales ? Plus de détails avec Yani Khezzar.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mai 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.