Les routes de France sont en mauvais état

Slalomer entre les trous, voilà un geste qui devient le quotidien de certains automobilistes. En effet, les routes sont de plus en plus délabrées et ce, dans toutes les régions. D'après une étude commandée par le ministère des Transports, 17% du réseau routier sont dégradés et 7% des infrastructures tels que les ponts et les tunnels ont besoin de rénovation. La situation est alarmante puisque certaines routes deviennent dangereuses, suscitant l'inquiétude des automobilistes. Pour remédier à ce problème il faudrait débourser près d'un milliard d'euros par an jusqu'en 2037.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.