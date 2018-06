Les soldes c'est mercredi ! Voici le calendrier des soldes d'été 2018

Même si les offres et ventes privées sont de plus en plus nombreuses plusieurs fois par an, la date de début des soldes est encore un moment attendu par nombre de consommateurs qui souhaitent acheter maillot de bain, robe d'été ou costume à moindre prix. Encadrés par la loi, les soldes permettent aux commerçants de proposer des rabais de 10, 20, 30 voire plus de 50%.