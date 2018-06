Livraisons d'avions : ça plane pour Airbus et Boeing

L'année 2018 sera encore marquée par une forte croissance pour l'aérien. En effet, Airbus et Boeing, toujours au coude-à-coude, prévoient 1 610 livraisons cumulées cette année, soit une hausse de 9% par rapport à 2017. Notons que les deux géants européen et américain ont du mal à suivre et à satisfaire les demandes au vu de leurs faibles taux de production. Quid des détails sur leurs carnets de commandes ?



Ce jeudi 28 juin 2018, Claire Fournier, dans sa chronique "Le chiffre éco", nous parle des livraisons prévues par Airbus et Boeing.