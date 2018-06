Loi Pacte : la fin du forfait social pourrait avoir un impact sur le pouvoir d'achat des salariés

Une mesure sur la participation et l'intéressement figure parmi les 70 présentées dans la loi Pacte. Plus d'un million d'employés en sont concernés pour les entreprises de moins de 50 salariés et environ 660 000 pour celles qui emploient entre 50 et 250 salariés. Si jusqu'à présent, les sociétés devaient payer un forfait social de 20% sur chaque prime, cette taxe est désormais supprimée. Cette nouvelle mesure représente ainsi 440 millions d'euros d'économie pour les entreprises, permettant éventuellement d'augmenter le pouvoir d'achat des employés.



