Loi Pacte : le gouvernement veut inciter les entreprises à se développer

La loi Pacte, présentée dans la matinée du18 juin par le gouvernement, renferme 70 mesures. Celle-ci a comme objectif d'inciter les entreprises à se développer. L’État veut également faciliter la participation des salariés aux bénéfices des PME. Pour encourager les embauches, il facilite la création d'entreprises en mettant en place un site internet unique et en simplifiant les démarches administratives. Quels sont les enjeux de cette réforme pour l'État ?



