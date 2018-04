Malgré la hausse des taxes, le prix de certains paquets de cigarettes va baisser ce lundi

Si vous êtes fumeurs, vous devez sans doute suivre de près les multiples hausses du prix du paquet depuis plusieurs mois. En mars, chaque fumeur a dû s’acquitter d’environ un euro de plus. Ce lundi 30 avril, malgré la publication des nouveaux tarifs dans un arrêté publié au Journal officiel le 1er avril, la hausse prévue devrait être globalement indolore pour les porte-monnaies.





Et pour cause : les marques ont décidé de rogner sur leurs marges pour absorber une partie de la hausse des taxes décidée par le gouvernement. Ainsi, le paquet de 20 Marlboro Red qui était à 8 euros depuis le 1er mars - contre 7,30 euros auparavant - va conserver ce prix, malgré les critiques qui se sont abattues sur le numéro un du marché français pour prendre à son compte l’augmentation du prix du paquet. Dans la même catégorie, les paquets de Philip Morris et de Gauloises blondes restent eux aussi à 8 euros, tandis que ceux de Camel filtre passent à 7,90 euros, soit une baisse de 10 centimes.