Marché de Noël, ou pas, un choix stratégique pour les communes

On parle beaucoup des marchés de Noël en cette fin d'année, mais moins de leur coût ou de leur impact économiques. L'investissement consenti par les municipalités est-il rentable ? La ville d'Arras (Pas-de-Calais) a misé sur l'évènement, et parié sur des retombées globales. Apparemment avec succès, comme l'expriment les habitants et les commerçants rencontrés dans le sujet du 20H de TF1 en tête de cet article.

Les petits chalets de bois sont là, alignés sous les illuminations de Noël, avec sapin géant et grande roue, des manèges et de la musique. Et surtout, la foule, puisque c'est une longue file d'attente qui mène au marché de Noël d'Arras. Pendant un mois, le centre-ville ressemble à un parc d'attractions géant. Si les yeux des enfants brillent, ceux des forains et des commerçants aussi. Car ceux qui ont acheté leur place ici réaliseront plus de la moitié de leur chiffre d'affaires annuel en seulement un mois.