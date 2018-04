Marché vs grande surface, où est-ce le moins cher ? Notre "battle" de paniers

Cet écart de prix n'a guère de quoi surprendre au vu de la manière dont a volontairement été appréhendé ce test : faire ses courses au marché comme ont tendance à les faire de nombreux consommateurs dans les supermarchés au milieu des caddies pressés. Or, de l’avis des habitués des étals de plein air, leur côté "bon marché" ne tient qu’à condition de prendre son temps et de s’arrêter sur les bons stands.





S’agissant des fruits et légumes, le prix au kilo peut en effet se révéler plus avantageux sur les marchés qu’en grande surface, notamment lorsqu’ils sont vendus par de petits producteurs sans intermédiaire. Or, les marchés urbains, comptent de plus en plus de revendeurs qui se fournissent dans les marchés de gros. D’autre part, les prix des produits peuvent varier d’un marché à l’autre. Aussi, bien que les prix ne soient pas nécessairement beaucoup moins élevés au marché, ils peuvent ne pas l’être pas beaucoup plus pour autant : tout dépend en réalité des catégories de produit et des saisons, mais surtout du temps que l’on consacre à ses courses.





Pour rappel, le prix était l’unique objet de ce test. Mais pour les amateurs de bons produits, ce dernier est loin d’être un critère de taille, contrairement à la provenance ou la qualité. Enfin, parmi les astuces à connaître pour faire des économies au marché, la plus évidente consiste à négocier directement avec les commerçants, ou de venir à la toute fin du marché lorsque ces derniers bradent souvent les prix, pour limiter les invendus et donc les pertes.