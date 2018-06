Michelin en guerre contre l'obsolescence programmée

D'après Michelin, 128 millions de pneus sont consommés inutilement chaque année en Europe. Le fabricant de pneumatiques a notamment prouvé via des tests que les pneus "Premium" usés sont plus sûrs que des pneus "Budget" neufs. Cette démonstration vise entre autres à faire comprendre qu'il vaut mieux miser sur la qualité plutôt que de changer le plus souvent les pneus en optant pour les moins chers.



