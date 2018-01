Négociations entre l'Etat et Vinci : combien coûtera l'abandon de Notre-Dame-des-Landes ?

Quoi qu'il en soit, a discussion entre l'Etat et le groupe de BTP pourrait s'avérer plus complexe. Mercredi soir, sur TF1, le Premier ministre a fait valoir que le contrat en question régissait non seulement la construction et l'exploitation future de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi celle des aéroports existants de Nantes-Atlantique, que le gouvernement veut désormais réaménager, et de Saint-Nazaire-Montoir.





"Il est bien clair", a estimé Edouard Philippe, "que dès lors que nous abandonnons le projet de construction de Notre-Dame-des-Landes, il va y avoir une discussion. Elle portera sur les conditions dans lesquelles il peut y avoir ou non indemnisation, et sur les conditions dans lesquelles on va exploiter à l'avenir Nantes-Atlantique. Y compris en finalisant un certain nombre de travaux qui permettront plus de fluidité et un meilleur accueil des passagers". Autrement dit : négocier avec Vinci un projet alternatif, évalué par les médiateurs entre 365 et 460 millions d'euros, et jusqu'à "plus d'un milliard d'euros" par les défenseurs du projet de Notre-Dame-des-Landes. Edouard Philippe, qui souhaite commencer cette discussion "sans délai", promet en tout cas de "préserver les intérêts de l'Etat". Et de rendre public le résultat de la négociation...





Les partisans de l'extension de Nantes-Atlantique ont fait valoir un ultime argument qui donnerait à l'Etat davantage de poids dans cette périlleuse négociation : l'intérêt manifesté publiquement par le groupe Vinci pour les aéroports d'Ile-de-France, Orly et Roissy, dont la possibilité d'une privatisation est à l'étude.