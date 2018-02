Neige : des millions d'euros de pertes pour les routiers

C'est donc la fin du blocage pour les camions. Près de deux mille trois cents poids lourds ont pu reprendre la route après quarante-huit heures d'arrêt pour cause de neige. C'est un soulagement pour les routiers, mais aussi pour tous les commerces qui attendaient de se faire livrer. Pour la Fédération des transports routiers, chaque jour de paralysie occasionne au total soixante millions d'euros de pertes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/02/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.