Airbnb : nette diminution des meublés touristiques en location à Paris, un effet Hidalgo ?

Il faut dire que pour les loueurs, "l'étau s'est resserré, le règlement est monté en puissance", assure l'adjoint d'Anne Hidalgo. Depuis 2014 et l'entrée en application de la loi Alur, un propriétaire qui transforme une habitation classique en appartement touristique meublé doit s'acquitter du principe de compensation. En bref, pour compenser les mètres carrés affectés à cet usage, il doit transformer un local commercial ou un bureau en habitation classique. Et ce, dans le même arrondissement. A cela s'ajoute l'interdiction de louer un logement plus de 120 nuitées par an et l'obligation de déclarer son logement à l'administration.





Pour veiller au respect des règles, la mairie de Paris a décidé de mettre les moyens. L'équipe chargée de visiter les logements suspectés de ne pas être en conformité est en effet passée de 20 à 25 personnes en 2016, et devrait passer à 30 personnes en 2018. "Nous organisons même des opérations coup de poing dans certains quartiers", souligne Ian Brossat. Grâce à ces dispositifs renforcés, la justice a attribué depuis janvier 2017 plus d'un million d'euros d'amendes, contre 300.000 en 2016. "Notre objectif, c'est de faire en sorte que les règles soient respectées pour protéger le logement", explique l'adjoint. Et les locataires. Et les hôteliers.