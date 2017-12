Non, Bercy n'a pas ouvert de département secret pour traquer la fraude et l'évasion fiscale des contribuables juifs

“Tranquillement, sous le radar, un département secret a récemment ouvert ses portes dans le seul but de faire face à l’évasion fiscale des Juifs de France”, dénonçait ce jeudi le journal financier israélien Globes. En clair, une cellule de l'administration fiscale, composée de 20 salariés parlant hébreu – et qui s'apprêterait à en embaucher cinq de plus – aurait pour but de traquer les contribuables juifs. Une révélation choc qui s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Le journal Le monde juif n'a pas hésité pas à faire un parallèle avec "le régime antisémite de Vichy et son 'Bureau des questions juives', en charge de préparer et d’appliquer la politique discriminatoire vis-à-vis des Juifs de France". Rien que ça. L'information semble pour le moins étonnante. Le quotidien le reconnaît lui-même dans son article : "Ceci est particulièrement déroutant quand il s’agit de la France, qui se définit comme une république laïque, qui s’abstient de 'marquer' les gens en fonction de leur religion”.





Mais Globes, plutôt connu pour son sérieux en la matière, donne le sentiment d'avoir mené l'enquête. L'administration française se serait intéressée spécifiquement à cette communauté après l'ouverture d'"un certain nombre d’enquêtes internationales contre des Français soupçonnés de fraude fiscale et d’évasion fiscale d’une ampleur considérable et de blanchiment d’argent en Israël à travers des achats immobiliers". Israël, nouveau paradis fiscal pour les investisseurs immobiliers ? Pour étayer ses propos, le journaliste à l'origine de l'article aurait rencontré un homme, d'origine juive, qui aurait justement été convoqué par ce service spécial, caché au 13ème étage de Bercy, pour s'expliquer sur des actifs acquis en Israël, mais non déclarés en France.