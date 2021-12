Non, la France n'est pas le seul pays développé où l'on indexe le salaire minimum sur l'inflation

Un document de la Commission européenne, datant d'octobre 2017, indique que "des mécanismes d’indexation des salaires couvrant l’ensemble ou, du moins, la plupart des salariés sont actuellement en vigueur dans quatre pays de l’UE : en Belgique, à Chypre, au Luxembourg et à Malte". Un peu plus loin, il est précisé qu'en France, "aux Pays-Bas et en Slovénie, le salaire minimum est indexé par rapport aux prix ou aux salaires, ou aux deux", tandis qu'en "Belgique, au Luxembourg et à Malte, les salaires minimums sont indexés de la même manière que les salaires en général".

Ces dernières semaines, chez nos voisins belges, la question de ces revalorisations automatiques suscite d'ailleurs d'intenses débats. Les représentants du patronat, rapportent les Échos, estiment que les niveaux d'inflation élevés vont fragiliser les employeurs, tenus de répercuter ces hausses au niveau salarial. Pour mieux comprendre comment fonctionne le système belge – et le modèle luxembourgeois par la même occasion puisque similaire – on peut s'intéresser aux explications du quotidien L'Echo. "En Belgique et au Luxembourg, lorsqu’un certain seuil de hausse des prix est franchi, les salaires sont augmentés respectivement de 2% et de 2,5%", détaille-t-il. Pour autant, "en Belgique, on ne retient cependant pas l’inflation totale puisqu’on retire les prix du tabac, de l’alcool et du pétrole", de manière à constituer un "indice santé". Il s'agit in fine de préserver "dans une large mesure, le pouvoir d’achat face à une inflation en général plus volatile que dans les pays voisins".