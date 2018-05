Nos retraités bien lotis ?

D'après une étude du ministère des Solidarités et de la Santé, même si les retraités ont été les plus impactés par la hausse de la CSG, ils ne sont pas pour autant à plaindre. En effet, le taux de pauvreté atteint 6,6% de ces derniers, soit deux fois moins que les 14% de la population globale. Par ailleurs, le montant moyen de la pension, évalué à 1 389 euros brut mensuel en 2016, n'a cessé de progresser malgré l'absence de revalorisation des pensions. Notons tout de même qu'il y a une disparité entre hommes et femmes au vu des types de contrat. Quelles sont les autres révélations de cette étude ? Comment interpréter les résultats ?



