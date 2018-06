Notre pays attire toujours plus d'investissements étrangers

Les investisseurs étrangers trouvent notre pays de plus en plus attractif. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour notre économie. En effet, l'année 2017 compte au total 1019 projets d'investissements étrangers, soit 31% de mieux qu'en 2016. Pour la première fois depuis douze ans, nous remontons sur le podium européen. Paris passe devant Londres dans le classement des métropoles européennes les plus attractives. Alors, comment expliquer cette tendance ?



