Nouvelle-Zélande : une chocolaterie pas comme les autres

A Wellington, en Nouvelle-Zélande, Marie Monmont a lancé sa chocolaterie à 19 mille kilomètres de l'Hexagone. Elle fabrique l'un des chocolats les plus étonnants du pays grâce à des ingrédients particuliers comme le Cupuacu, un fruit exotique venu d'Amazonie. Ses employés, eux aussi, sont particuliers. En effet, elle a eu l'idée d'implanter sa société au cœur d'une prison et y emploie quinze détenus. Certains ont été derrière les barreaux depuis plus de 40 ans. C'est une première et grâce à Marie, les prisonniers ont une chance de se voir libérés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.