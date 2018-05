Nouvelles technologies, des géants mondiaux s'engagent chez nous

Emmanuel Macron a reçu ce mercredi 23 mai 2018, à l’Élysée, plusieurs patrons de géants du numérique dont Facebook, Microsoft, Intel et IBM. Certains d'entre eux se sont engagés à créer des emplois dans le pays, et à améliorer le sort des personnes qu'ils font travailler. Cette rencontre entre le président et ces sociétés du numérique se poursuivra à la Porte de Versailles, le jeudi 24 mai en marge de l'ouverture du Salon VivaTech 2018.



