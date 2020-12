Nucléaire : EDF en discussion pour construire deux nouveaux EPR en Angleterre

L'issue du Brexit n'y changera rien : annoncées en mai dernier, les discussions entre EDF et le gouvernement britannique autour de la construction d'une nouvelle centrale nucléaire vont débuter. Le projet, c'est Sizewell C, une nouvelle tranche pour la centrale du Suffolk, dans l'est de l'Angleterre, deux nouveaux réacteurs d'une puissance de 3,2 GW, capables de fournir de l'électricité à six millions de foyers.

EDF renforce ainsi sa position dans le renouveau du nucléaire outre-Manche, avec la perspective d'un chantier que la presse britannique évalue à 20 milliards de livres environ (21,8 milliards d'euros). Après vingt ans de pause, le Royaume-Uni s'est lancé ces dernières années dans la construction de nouvelles centrales nucléaires. À elle seule, Sizewell C pourrait créer jusqu'à 25.000 emplois, selon une estimation d'EDF en mai dernier.