Le FMI craint des "turbulences" pour les économies émergentes

Depuis mi-décembre, le variant Omicron se propage rapidement dans le monde et fait exploser le nombre de contaminations partout où il est majoritaire. Bien que ce variant soit moins dangereux que les précédents, il s'accompagne le plus souvent de restrictions compromettant la croissance, y compris dans les grandes puissances mondiales.

"Étant donné le risque que cela puisse coïncider avec un resserrement plus rapide des taux de la Fed, les économies émergentes devraient se préparer à épisodes de turbulences économiques", écrivent les responsables du FMI d'autant que ces pays sont déjà confrontés à "une inflation élevée" et "une dette publique considérablement plus élevée".

La Réserve fédérale américaine (Fed) a, en effet, signalé sa volonté de relever ses taux directeurs plus rapidement et de façon plus agressive que prévu pour contenir l'inflation galopante aux États-Unis qui pèse sur les ménages et la croissance américaine.

Un relèvement des taux directeurs signifie que les coûts de refinancement de la dette d'un certain nombre de pays émergents libellée en dollars vont augmenter. Or, ces pays sont aussi à la traîne dans la reprise économique et sont donc moins à même d'absorber ces coûts supplémentaires.