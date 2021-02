Ours polaires, pandas... le business des naissances dans les zoos

Photos en rafale, caméra de télévision, il n'en fallait pas moins pour capter par exemple les premiers pas et le premier bain de Kara, la nouvelle star du zoo de Mulhouse. Ce bébé ours polaire de trois mois a été présenté en grande pompe. Une façon pour le parc d'attirer l'attention sur le réchauffement climatique. Pour les panthères des neiges nées à Thoiry, les visiteurs eux-mêmes ont choisi les prénoms. En effet, Julie Platel, responsable de la médiation scientifique de ZooSafari de Thoiry, nous fait savoir que le public a voté. L'effet de ce choix est immédiat sur la fréquentation du parc.

Le retour des beaux jours dans les zoos semble donner des idées à ses pensionnaires. Pour les parcs, la période est stratégique. Selon Pierre Godlewski, spécialiste des parcs zoologiques, beaucoup de naissances interviennent au printemps, au moment où les établissements zoologiques rouvrent leurs portes et que le public est prêt à venir les visiter. On a une concordance entre des cycles de naissance et l'intérêt du public. Et de leur côté, les parcs font de la communication sur les naissances.