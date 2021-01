Ouverture plus tôt, effectifs renforcés... Les commerçants s'organisent pour le couvre-feu

Les mesures de restrictions contre le Covid-19 n'en finissent plus de bouleverser notre quotidien. Alors que le couvre-feu à 18h s'applique ce samedi sur tout le territoire, les commerçants encaissent un nouveau coup dur. En effet, la tranche de 18h-20h est cruciale pour les achats et les supermarchés n'ont pas d'autre choix que de s'adapter.

Une heure après son ouverture, le magasin du Nord-Pas-de-Calais était bien rempli. " Il y a deux fois plus de monde qu’à la même heure au même moment, donc ça promet une belle journée d’affluence", se réjouit Johan Plé, directeur de l’hypermarché Auchan (Englos). Pour éviter toute rupture, les rayons avaient été bien garnis et les stocks importants. "Les gens vont certainement venir aujourd'hui pour faire le plein de course. On prévoit des gros caddies", estime Samson employé au rayon poissonnerie d'Auchan

Dans cet hypermarché important dans la région - qui peut accueillir jusqu'à 4.200 personnes - il a fallu revoir les plannings des employés. Certains devaient être sur place à 4h30. "On a renforcé les équipes ce midi à l'heure du déjeuner ainsi qu'entre 16h et 18h. On veut que les clients puissent faire leurs courses en toute tranquillité", reprend le directeur. Malgré une équipe plus fournie, les files devant les caisses s'allongeaient ce samedi matin dans le supermarché. À noter que des filtrages sont possibles à la porte des commerces en cas d'affluence importance.