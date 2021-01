Pain maison et gel hydroalcoolique : ce que disent nos recherches Google en temps de Covid

Une année particulière, telle qu’exprimée dans les grandes tendances de l’année, toutes thématiques confondues. Sur les cinq premières recherches sur Google, trois concernent ainsi la pandémie : “Coronavirus”, “Attestation Covid” et “Coronavirus conseils”. Il n’y a que l’élection américaine qui a su remonter le classement dans les dernières semaines de l’automne, et la console PS5 qui ferme le Top 5, se nourrissant d’une pénurie qui fait qu’elle est encore très recherchée, des mois après sa sortie.

Pour le reste, l’épidémie de Covid tend à imprimer sa marque sur toutes les catégories de recherches, bien au-delà de l’actualité, des sciences et de la santé. Ainsi, dans la catégorie des recettes de cuisine, après une recette de Cyril Lignac, le grand gagnant s'avère la recette du pain de campagne, que le monde entier nous envie et semble avoir voulu essayer de faire à la maison, pendant le premier confinement.

À la maison justement, on y a fait bien des choses, qui ont le droit à leur propre classement, avec “Ma classe à la maison” sur la plus haute marche. Soit les pains, les pizzas et les galettes que l’on a voulu tenter de faire soi-même, suivi… du gel hydroalcoolique fait maison, que l’on retrouve aussi sur la troisième marche des recettes les plus recherchées.