Panne géante chez OVHcloud : quel est ce groupe français prêt à entrer en bourse ?

Ce mercredi matin, de nombreuses entreprises ont vu leurs activités paralysées. Indisponibilité de leurs sites internet, impossibilité d'accéder à leurs emails, voire à leur ligne téléphonique... Toutes ont été victimes d'une panne géante affectant les serveurs de l'hébergeur OVHcloud. Ces dysfonctionnements ont persisté jusqu'à 10h30 et s'expliquent, selon le fondateur et président d'OVHCloud Octave Klaba, d'une "erreur humaine".

En 2017, le groupe bascule dans une autre dimension en rachetant la division cloud (informatique dématérialisée) du géant américain VMware et en ouvrant, pour y parvenir, son capital. Des fonds d’investissement privés injectent 250 millions d’euros dans l’entreprise roubaisienne, la valorisant à plus d’1 milliard d’euros grâce auxquels OVHcloud a pu construire une offre européenne sur le marché du cloud largement dominé par les géants américains tels qu'Amazon, Microsoft ou Google. Les fournisseurs de cloud mettent à la disposition de leurs clients les énormes capacités informatiques de leurs centres de données, avec un avantage en termes de coût et d'adaptation permanente aux variations des besoins en puissance de calcul et de stockage.

OVHcloud a été fondée à Roubaix en 1999 par Octave Klaba. Né en Pologne, il est arrivé en France à 17 ans et décroche sa place dans une école d’ingénieur lilloise où il crée une association de webmasters. Apprenant par la suite que l'hébergeur américain de cette association met la clé sous la porte, l'étudiant décide de récupérer ses clients français. Après des débuts difficiles, le passionné d'informatique parvient à obtenir un appui de Xavier Niel, le fondateur de Free. Grâce à ce soutien et à l'ouverture de leur capital à des fonds d’investissement, le groupe français s'impose comme un véritable hébergeur de sites web.

L'hébergeur est aussi l'un des ténors de Gaia X, l'initiative franco-allemande pour défendre la maîtrise de l'Europe sur ses données. Il a par ailleurs été cité comme un recours à Microsoft pour gérer le futur entrepôt français de données de santé ("Health Data Hub").

Par ailleurs, l'entreprise s'illustre dans la conception et la fabrication de ses serveurs dans ses deux usines installées à Croix (Nord) et au Québec. Selon l'entreprise, l'usine de Croix produit environ 70% du parc global de serveurs, "en circuit court". Le "système innovant" de refroidissement des serveurs développé par OVHcloud permet lui "d'utiliser 30 à 50% de moins d'électricité que les concurrents", et d'être "plus compétitifs", avait par ailleurs vanté le directeur général Michel Paulin lors d'une visite de la ministre chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, en août dernier.

Basée à Roubaix (Nord), la société emploie aujourd'hui plus de 2400 salariés et réalise 632 millions d'euros de chiffre d'affaires. Octave Klaba, lui, s'est hissé au quatrième rang des plus grandes fortunes de France.