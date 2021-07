Pas de croissance sans vaccination : l'appel de Bruno Le Maire à la "responsabilité collective"

"Les voyants sont au vert. La consommation est forte, + 15% à + 20% pour les achats par carte de crédit par rapport à la même période de 2019. L’investissement s’est redressé et la confiance des entrepreneurs n’a jamais été aussi haute depuis quinze ans. Ce sont de très bonnes nouvelles !", s'enthousiasme dans les colonnes du Parisien Bruno Le Maire. Mais, insiste le ministre, "nous sommes une nation, avec une responsabilité collective, pas une somme d’individus isolés où chacun vivrait sa vie de son côté. La vaccination fait partie de cette responsabilité collective". Pour lui, seule cette démarche collective et solidaire permettra au pays de retrouver le plus rapidement possible "une vie normale, de la croissance, des emplois et de l’activité".