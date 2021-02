"Perte historique" pour Renault : comment s'en sortent ses concurrents ?

Une addition des plus salées. Renault, déjà fragilisé avant la crise du coronavirus, a enregistré une perte nette de près de 8 milliards d'euros en 2020. Si le résultat du second semestre semble encourageant ("seulement" 660 millions de pertes, contre 7,3 milliards au premier semestre), le géant français est sans aucun doute l'un des acteurs qui a le plus souffert sur le marché de l'automobile lors de l'année écoulée. Les ventes ont ainsi plongé de 21,3% par rapport à 2019, avec moins de trois millions de véhicules vendus. Le groupe au losange n'a pas non plus été aidé par les performances de Nissan puisque le déficit de son partenaire japonais pèse 4,9 de ses presque 8 milliards d'euros de pertes.

Malgré tout, les motifs d'optimisme existent pour la firme qui a engagé un plan d'économies de plus de 2 milliards d'euros sur trois ans. Ils sont réels et les résultats d'un second semestre "encourageant" sont là pour le prouver. "Nous avons confiance dans la capacité de redressement de Renault", a d'ailleurs indiqué ce vendredi Bruno Le Maire. Même si certains ont mieux résisté, le marché automobile dans son ensemble (-14% par rapport à 2019) a subi de plein fouet la crise du coronavirus. "Il s’agit de la pire crise qui ait jamais touché l’industrie automobile", estime même Eric-Mark Huitema, directeur général de l’Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).