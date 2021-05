Pour féminiser les directions d'entreprises, la France passe aux quotas

Afin d'atteindre une égalité économique et professionnelle réelle entre les femmes et les hommes, l'Assemblée nationale a voté ce mercredi 12 mai la proposition de loi Rixain-Castaner visant à imposer des quotas de femmes aux postes de direction. Objectif ? Retrouver dans les grandes entreprises de plus de 1000 salariés une proportion d'au moins 30% de femmes chez les cadres dirigeants et membres des instances dirigeantes en 2027. Un chiffre qui devra grimper à 40% en 2030.