PODCAST - Christophe Garnier : refuser une offre à 100 millions, partir et rebondir

Très rapidement, des acquéreurs potentiels se sont intéressés à cette pépite, avec notamment une offre de rachat à 100 millions de dollars. Mais les divergences on commencé. Le ton est monté entre les actionnaires et les deux associés, si bien que ces derniers ont dû partir. Résultat : le concurrent, qui avait levé beaucoup plus que Totsy, a tout écrasé.





Depuis, Christophe Garnier a rebondi. Il a créé Spark Labs, deux espaces de co-working à New York, spécialisé pour les étrangers qui veulent s'installer à Manhattan et faire carrière aux États-Unis. Il s'apprête également à lancer Upflex, une plateforme de flexibilité de travail pour les employés de plus grands groupes.