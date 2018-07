PODCAST - Fred Jourden, l'homme qui a tout plaqué pour se lancer dans sa passion, la moto

Blitz Motorcycles, c'est la customisation de douze motos par an, fait pour le client, à son image, mais sans lui donner de choix. Fred Jourden et Hugo Jezegabel sont de véritables artisans de la moto comme il n'en existe plus, des électrons libres qui définissent eux même l'univers des engins sur lesquels, ils exercent leur art. Leur plaisir ? Observer la tête de leurs clients lorsqu'il découvrent leurs bécanes.





Aujourd'hui, les deux associés sont devenus les "Kings" de la "moto custom"ve. Dans cet épisode de Génération Do It Yourself, Fred Jourden revient sur son parcours, sa première moto, ses difficultés pour s'inscrire en CAP parce qu'il avait déjà des diplômes, son rapport à la consommation et bien sûr sa passion pour les motos qui l'a amenée à voyager à travers le monde.