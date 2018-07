PODCAST - Le parcours fascinant de Catherine Painvin, fondatrice de Tartine et Chocolat, entrepreneuse depuis 50 ans

Aujourd'hui Catherine Panvin gère une maison d’hôtes à Aubrac, dans un village de trois habitants, , lance une galerie d'art quand elle s'ennuie et prépare un nouveau business autour de la boulangerie… À 70 ans, entre ses arrières petits enfants et ses séjours à l'Hôpital, cette entrepreneuse de tous les instants nous raconte son parcours de touche-à-tout dans cet épisode de Génération Do It Yourself. Envie d'en savoir plus ? Catherine Panvin revient sur les étapes de sa vie professionnelle et personnelle dans son livre "Une Vie et 5 minutes" aux éditions Broché.