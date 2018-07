PODCAST - Navi Radjou, rencontre avec un innovateur infatigable que s’arrachent les grands patrons

Dans ce premier épisode, Navi Radjou s’est prêté au jeu. C’est lui qui a popularisé le concept de frugalité, l’art de la débrouille, l’art de trouver des solutions simples mais ingénieuses à des problèmes complexes… Son livre L’innovation Jugaad, redevenons ingénieux ! a été un best-seller en France et dans le monde. Il a travaillé sur ce concept avec de grandes entreprises un peu partout sur la planète. Tel un sage, il donne ses conseils pour être plus en phase avec soi-même et cette société qui fonce à mille allure. Déroutant, il nous invite à célébrer l’ignorance et à prendre toute sa place dans la"société consciente"; consciente de ses progrès et de ses responsabilités face aux générations futures.





