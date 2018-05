Pôle emploi : 4000 postes seraient menacés à cause de la baisse du chômage

Une situation qui inquiète les syndicats. David Vallaperta, conseiller et élu CFDT au comité central d'entreprise, s'alarme. "4000 postes en moins, c'est surréaliste ! La baisse du chômage ne signifie pas une diminution de notre charge de travail, car il y a une forte hausse des demandeurs d'emploi cumulant une activité partielle et une allocation", juge-t-il dans le JDD.





Dans les faits, la baisse du chômage ne signifie pas que les conseillers de Pôle emploi travaillent moins. Les derniers chiffres, publiés le 25 avril, montre que le nombre de chômeurs de catégorie A, dont sans aucun emploi, baisse effectivement de 1%. Mais entre-temps, le nombre de demandeurs d'emplois pour les catégories B et C, des jobs précaires, augmente de 1,8 et 1,4%.