Pôle emploi : à quelles conditions les chômeurs peuvent-ils être radiés ?

Si l'on s'en tient aux dernières statistiques mensuelles publiées sur le chômage, sur 543.600 personnes sorties des catégories A, B ou C entre juillet et septembre 2017. Parmi ces personnes, 46.100 ont fait l'objet d'une radiation administrative (en baisse de 10% sur un an), 218.700 ont été exclues en raison d'une "cessation d'inscription pour défaut d'actualisation", et 107.100 personnes sont sorties des statistiques parce qu'elles avaient retrouvé un emploi.