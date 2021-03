Pour mobiliser "l'épargne-Covid" au service de la relance, l'exécutif imagine des mesures... mais pas de taxes

Des montants sans précédent, qui se rajoutent de plus à nos niveaux d'épargne habituels, déjà historiquement hauts en France. Schématiquement, ce que nous avons mis de côté à ce jour est comparable à la centaine de milliards d'euros que l'exécutif veut investir dans le plan de relance de l'économie. On comprend aisément que Bercy lorgne la cagnotte.

Comme souvent en pareil cas, les propositions ne manquent pas. Citant des précédents historiques, comme la sortie de la Seconde Guerre mondiale, certains économistes préconisent un prélèvement exceptionnel sur une épargne qui l'est elle aussi, d'autant que les ménages qui ont le plus épargné sont d'ordinaire les plus aisés. C'est par exemple ce que propose l'économiste Thomas Piketty, sous la forme d'une taxation à usage unique. D'autres économistes objectent que l'épargne d'aujourd'hui serait la consommation de demain, et que la taxer entamerait la confiance de l'épargnant, dans un pays où le Livret A, même très peu rémunéré, demeure un totem politique, libre d'impôts.