Pourquoi l’A380 a du plomb dans l’aile

"S'il n'y a pas de commandes, à un moment donné, on ne produira plus les avions", a expliqué M. Brégier à l'AFP. "Le fait qu'on soit capables de réduire le niveau de production à 8 par an puis 6 par an est positif, c'est-à-dire qu'on a besoin de moins de commandes pour maintenir en vie ce superbe programme, ce superbe avion, qui est quand même plébiscité par l'ensemble des passagers", a-t-il ajouté.





La rentabilité de l'A380, qui atteint 437 millions de dollars au prix catalogue, est un de ses talons d'Achille, l'avion devant voler à pleine capacité pour permettre aux compagnies de gagner de l'argent. Au total, le programme A380, entré en service en 2007, a coûté entre 18 et 20 milliards d'euros. A fin décembre, Airbus avait enregistré 317 commandes nettes de 18 clients pour son super jumbo et 222 avaient été livrés. Pour sortir l'avion de l'ornière, le constructeur avait annoncé en juin, au salon de l'aéronautique du Bourget, un A380 amélioré, "l'A380 Plus" pour optimiser sa rentabilité. Sans succès.