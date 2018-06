Prélèvement à la source : inquiétude des très petites entreprises

A Saint-Cyr-l'École, Thierry Laureau, petit patron dans le bâtiment, a le sentiment que le gouvernement ne simplifie pas la vie des entreprises. En effet, il lui incombera de récolter les impôts sur le revenu de ses cinq salariés dans six mois. Les autres chefs de très petites entreprises partagent le même sentiment, car outre le surplus de tâches non payées que provoque ce prélèvement à la source, il faudra aussi rassurer leurs employés sur cette nouvelle responsabilité fiscale.



