Prêts immobiliers : +6 % de hausse en 2017

L'année dernière, la France a enregistré une hausse de +6% des prêts immobiliers contractés. C'est plus qu'en 2016 où l'on a connu une progression de 4,5%. On se retrouve ainsi dans le peloton de tête des Européens en matière de crédit immobilier. Cette prouesse, on la doit à la faiblesse du taux d'intérêt. Si l'on craignait une hausse cette année, ceux-ci ont au contraire baissé en mai. Quid du nombre de crédits pour l'année 2018 ?



