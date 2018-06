Privatisation : les entreprises dans le collimateur de l'État

On a appris récemment que l'État allait privatiser l'Aéroport de Paris et la Française des jeux. Ce n'est sans doute pas fini, car le gouvernement pourrait aller beaucoup plus loin. En effet, des sociétés pourraient encore faire l'objet de privatisation. Seulement, parmi ces entreprises, il faut distinguer les intouchables ( la SNCF, La Poste et la RATP), les protégées (Naval Group, Thales et Safran ), les sensibles ( EDF, Engie et Air France KLM) et les industriels (PSA et Renault).



