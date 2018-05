Prix des carburants : ça continue de flamber !

Malgré le Dieselgate, le gazole, qui vaut en moyenne 1,4817 euro, reste le carburant le plus vendu en France avec environ 80% des volumes. Dans l'ensemble, les prix des carburants ont augmenté de deux centimes la semaine dernière. Pour les automobilistes, la facture est lourde car le coût du litre du gazole a grimpé de 15% et celui du SP 95 de 7% en seulement un an. Comment expliquer cette flambée de prix ?



