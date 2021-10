Prix du gaz : nouvelle flambée sur les marchés, Macron plaide pour une action européenne commune

Des prix multipliés par huit en six mois : le marché du gaz s'envole, avec une nouvelle poussée de fièvre ce mercredi. Une réaction à la fébrilité des investisseurs, devant une demande qui accélère et des stocks déprimés à l'orée de l'hiver. "Il faudra en tirer les conclusions dans la durée", a estimé Emmanuel Macron, qui en appelle désormais à l'Europe pour une action commune.

Les contraintes environnementales limitant l'exploitation du charbon ont en effet entraîné de pénuries d'énergies mettant certaines usines au ralenti, ce qui entraîne un report soudain de la demande sur le gaz. Les analystes d'ING ajoutent un ensemble de facteurs composés "de prix élevés de l'électricité, d'une offre limitée en provenance de Russie et la possibilité d'un hiver plus froid". Le Kremlin a cependant affirmé mercredi que la Russie n'avait "rien à voir" dans l'envolée récente des prix du gaz.

Face à cette hausse incontrôlée des cours, les responsables politiques tentent de réagir pour rassurer les consommateurs et limiter l'impact sur leurs factures de gaz. La France, accompagnée de l'Espagne, de la République tchèque, de la Grèce et de la Roumanie, a estimé mardi qu'une "approche commune" devait être adoptée en Europe pour tempérer cette flambée.

"Nous sommes tous confrontés à un prix énergie qui montent fortement", a commenté Emmanuel Macron depuis la Slovénie où il est en déplacement. Et d'ajouter : "On voit que l'énergie est un sujet de marché mondial et un sujet de géopolitique. Il y a des travaux en cours à la Commission européenne pour voir nos capacités d'agir en commun et de compléter des mesures prises au niveau national. Il nous faut surtout, dans la durée, tirer les conséquences de ces situations et ne jamais être trop dépendant d'une ressource d'énergie qui peut être attractive quand les prix sont bas, mais qui nous expose à des montées soudaines."

Le Premier ministre français Jean Castex a, lui, promis mardi "d'agir sur le levier fiscal en cas de nécessité", si "les cours internationaux du gaz ne rebaissent pas au printemps" 2022. "Ce qui importe pour les usagers, c'est que leur facture n'augmente plus", a insisté le Premier ministre interrogé lors des questions au gouvernement par la cheffe des députés PS Valérie Rabault, en assurant "protéger le pouvoir d'achat" des Français.