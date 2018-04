Produits bio, fermiers, d’agriculture raisonnée : comment faire son choix au marché ?

Ils désignent les aliments produits localement, à savoir dans le terroir, ou plus largement dans la région où ils sont vendus. Par définition, la "Région de production" fait référence à un ensemble de zones naturelles restreintes de production caractérisées par des similitudes de facteurs géographiques, humains ou agricoles, situé à une distance inférieure ou égale à 80 kilomètres du site de production. Les produits dits "locaux" ont d’ailleurs donné lieu à une tendance : locavore. On la doit à une Américaine qui, il y a une dizaine d’années, a mis au défi les habitants de sa ville de se nourrir exclusivement d’aliments produits à moins de 160 kilomètres de chez eux. S’alimenter de denrées produites à une distance limitée est resté l’un des principes à respecter pour être considéré comme locavore au sens strict du terme. Mais on considère qu’au-delà de 500 "kilomètres alimentaires", les produits ne sont plus "locaux". Ce qui ne les empêche pas d’être français pour autant. De saison, plus goûteux, souvent moins chers, profitables à l’économie locale… les produits locaux comptent certains avantages qui séduisent de plus en plus de consommateurs.